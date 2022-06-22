Son dakika haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın kazada şehit olduğu haberinin verilmesinin ardından hayatını kaybeden babaannesi Fatma Özkaya (97), köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balat köyü İmze Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, ailesi de taziyeleri kabul etti

Kaynak: DHA

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