Başkan Uysal, sünnet çocuklarını ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Covid-19 nedeniyle şenlikleri iptal edilen geleneksel sünnet şöleni kapsamında özel bir hastanede sünnet olan çocukları ziyaret etti. Başkan Uysal, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletirken içinde Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verdi. Bu yıl sünnetini gerçekleştirdiği çocuklar arasında Antalya'da yaşayan yabancılar da vardı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle şenlik olmadan gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, özel hastanenin katkılarıyla 120 çocuğun sünnetini ücretsiz yapılırken Başkan Uysal da hastanede operasyonları tamamlanan çocukları ziyaret etti. ANTALYASPOR MASKESİ HEDİYE ETTİ

Ziyarette çocuklara ve ailelerine hem geçmiş olsun dileklerini ileten hem de Hayırlı olsun diyen Başkan Uysal, sünnet çocuklarına aralarında Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler de verdi. Başkan Uysal, ziyarette sosyal mesafe kullarına son derece dikkat ederken çocuklarla sohbetinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

YERLEŞİK YAŞAYAN YABANCILARIN ÇOCUKLARI DA SÜNNET OLDU

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl sünnetini gerçekleştirdiği çocuklar arasında Antalya'da yaşayan yabancılar da vardı. Kazakistan'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Ahıska Türk'ü Seifatov ailesinin 9 yaşındaki çocukları Emir bu isimlerden biriydi. Emir'e hastanede babaannesi Huriye Seifatov refakat ederken, Allah, belediye başkanımızdan razı olsun dedi. 7 yaşındaki oğlu Georgy'nin sünneti gerçekleştirilen Aynura Aliyeva ise hem komşularından hem de belediyenin billboardlarından öğrendiği etkinliğe sadece Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak dahil olduğunu söyledi. Turunç Masa'nın başvurudan bir hafta sonra kendisine dönerek sünnet için gün verdiğini belirten Aliyeva, ziyareti sırasında Başkan Uysal'a teşekkür etti.