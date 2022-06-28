Son dakika haberleri! Başkent EDAŞ'tan Batı Karadeniz'deki yoğun yağış ve sele ilişkin açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Başkent EDAŞ'tan Batı Karadeniz'deki yoğun yağış ve sele ilişkin açıklama

28.06.2022 13:49
Son dakika haberleri! Başkent EDAŞ'tan Batı Karadeniz'deki yoğun yağış ve sele ilişkin açıklama

Son dakika gündem haberi: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den (Başkent EDAŞ) Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yoğun yağış ve sellere ilişkin açıklama geldi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den (Başkent EDAŞ) Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yoğun yağış ve sellere ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızalarının ekipler tarafından ivedilikle giderildiği ifade edildi.

Ekiplerin canla başla mücadele ettiğinin vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Önceki hafta alınan meteoroloji tahminleri uyarınca tüm destek ekipleri teyakkuza geçirerek kuzeydeki yüksek riskli bölgelere ekiplerin intikali gerçekleştirildi. Arıza kaynaklı oluşabilecek ek malzeme tedariki de yol ve köprülerdeki olası hasara karşı önceden yapılarak, hazırlıkları afet öncesinden tamamladık. Pazar gecesinden itibaren tahminlerin gerçekleşmesi ve afet durumuna geçilmesiyle birlikte Başkent EDAŞ ekipleri tüm gücüyle seferber oldu. Zorlu şartlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini elden bırakmadan görevlerini yerine getiren ekipler, hem vatandaşların hem de sel ve etkileri ile mücadele eden kamu teşkilatlarının enerji ihtiyacını sağladı. Enerji hatlarının zarar gördüğü noktalara jeneratörler sevk edildi."

AFETLE MÜCADELEDE ÇALIŞAN SAYISI 1049'A ÇIKTI

Konuya ilişkin açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Bini aşkın saha çalışanı 500'ü aşkın araçla müdahale bölgedeki mevcut arıza onarım çalışanlarına ek olarak, şirketin hizmet sağladığı diğer illerdeki destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele veren çalışan sayısı 1049'a, arazi aracı sayısı 505'e çıkarıldı.

"Dağlarda enerji hatlarının geçtiği ancak engebeli arazi ve sık ormanlar nedeniyle çalışanların ulaşmakta zorlandığı hatların kontrolü için, 8 adet insansız hava aracı operatörleriyle birlikte bölgede göreve başladı.

"Arıza onarımı normalden uzun sürecek uzaktaki köy ve mahalleler için ise 100 kVA'lık 7 jeneratör ile bölgesel arızların giderilmesi sürecinde kullanılmak üzere 42 portatif jeneratör bölgeye sevk edildi. Ayrıca 4 kepçe, ekiplerin ulaşımında kullanılan güzergahları temizledi.

"Yağışla oluşan heyelanlar nedeniyle yıkılan direk ve şebeke unsurları hızlıca yenilenirken, yerleşim merkezlerinde yükselen su nedeniyle çarpılma riskine karşı tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldı. Su seviyesinin azalması ile riskin ortadan kalktığı noktalarda şebeke unsurları çamur ve molozdan temizlenerek, enerji güvenli şekilde sağlandı."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Başkent EDAŞ'tan Batı Karadeniz'deki yoğun yağış ve sele ilişkin açıklama - Son Dakika

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