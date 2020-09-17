Başkentte hırsızlık polisinden film gibi takip: 4 hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Başkentte hırsızlık polisinden film gibi takip: 4 hırsız kıskıvrak yakalandı

ANKARA - Ankara'da 15 ayrı adresten toplam 120 bin liralık ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 4 hırsız Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince film gibi gerçekleşen takip sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Başkentte kapı kilit göbeği kırmak suretiyle evden hırsızlık ihbar sayısındaki artış nedeniyle polis ekipleri harekete geçirdi. Hırsızlık polisi tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında, hırsızlık olaylarını 4 erkek zanlının gerçekleştirdiği belirlendi.

Kiralık araç kullanarak hareket eden hırsızların kullandıkları aracın GPS incelenmesi neticesinde, Diyarbakır'dan kiralandığı ve Ankara istikametine doğru yola çıktığı, güzergahta bulunan illerde birer gün konakladığı, bu zaman zarfında zanlıların hem illerin tarihi yerlerini gezdikleri hem de evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Ankara'da 15 evi soydular

Ankara'ya gelen zanlıların 15 evi soyduktan sonra İstanbul'a yola çıktıklarını belirleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda aracı yol üstünde durdurarak M.B., N.K., H.G. ve A.M'yi gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, hedef şaşırtmak için sık sık değiştirdikleri çok sayıda elbise, kapı kilit göbeğini kırmada kullanılan 4 tornavida, 2 kurbağacık anahtar, 1 ayarlı pense, 1 bıçak, evlerden çalındığı belirlenen 5 kol saati, 2 kolye, 1 bileklik, 1 gözlük, 1 tabaka, 2 yüzük, 1 çakı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.