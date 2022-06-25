Olaya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahla vurduğu Filistinli genç öldü - Son Dakika

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