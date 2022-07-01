Edinilen bilgilere göre, 30 Haziran Perşembe gecesi Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede devriye atan mahalle bekçisi M.A. ile tartışan uzman çavuş olduğu ileri sürülen M.A.I. ile beraberindeki D.I. arasında kavga çıktı. Kavgada başından darp edilen bekçi yaralanırken, M.A.I. ile D.I. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika

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