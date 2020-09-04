Son dakika haberleri... Benin'deki su kuyularına Eren Bülbül ile annesinin adı verildi - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, Benin'de açtığı iki su kuyusuna Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit olan Eren Bülbül ile annesinin isimlerini verdi.

Deniz Feneri Derneğinin İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada, Eren Bülbül'ün adının sadece yurt içinde değil yurt dışında da yaşatıldığı belirtildi.

Derneğin dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yaptığı, bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açılmasının geldiği aktarılan açıklamada, "Dernek bağışçılarının bu kapsamda, Benin'de inşa edilen iki adet su kuyusuna 2017 yılında Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Eren Bülbül ve annesinin adları verildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Yusuf Baykal, hayatının baharında canını ülkenin huzuru için feda eden Bülbül ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağını, isimlerinin her mecrada yaşatılacağını kaydetti.

Baykal, bağışçılar ve ülkenin geleceği gençlerin bu nedenle Eren Bülbül ile annesinin adını su kuyusuna vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Şehidin annesi Ayşe Bülbül de "Bu kuyunun açılması için maddi, manevi fedakarlıkta bulunan bütün kardeşlerime şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah hepinizden, milletimizden ebedi razı olsun. Türk milleti alicenaptır, vefakardır, kadirşinastır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah milletimizden razı olsun." değerlendirmesini yaptı.