Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

10.10.2020 04:14

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı Beşiktaş'ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 02.45 sıralarında Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Seyrantepe istikametinde seyreden Necip Fazıl Tarakçı kontrolündeki 34 NT 2316 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı ambulansa koyarak çevre hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı araç geçişleri tek şeritten sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

Otomobil, Beşiktaş, Araç, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Dimitris Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu
Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu         
23:31
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür         
22:49
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu         
12:05
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 04:24:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei