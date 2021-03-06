Son dakika haberleri! Beton mikseri devrilip TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre RİZE'de kontrolden çıkan beton mikseri, devrilip park halindeki TIR'a çarptı.

RİZE'de kontrolden çıkan beton mikseri, devrilip park halindeki TIR'a çarptı. Kazada beton mikserinin sünrücüsü Kerem Yılmaz öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Zincirli köprü mevkisinde meydana geldi. Kerem Yılmaz yönetimindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip park halindeki TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde beton mikserinin sürücüsü Kerem Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan henüz ismi öğrenilemeyen kişi ise ambulansla kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.



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