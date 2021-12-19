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Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada

19.12.2021 13:12

Son dakika haber... Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyeti kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı.

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyeti kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun yağ deposunun patlaması sonucu ise kayganlaşan yolda iki araç birbirine çarptı.

Kaza, akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Yavuz Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Güzelyurt Metrobüs Durağı köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun yağ tankeri patlayıp yola döküldü. Yola dökülen yağ sonucu iki araç birbirine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kamyonda sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralı olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başka bir kazaya neden oldu

Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen hafriyat kamyonunun patlayan yağ deposundan yola yayılan yağ, başka bir kazaya neden oldu. Yağın yayıldığı yolun kayganlaşması nedeniyle iki araç çarpıştı.

Öte yandan hafriyat kamyonunun üst geçide çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafriyat kamyonunun kıvılcımlar çıkararak geldiği ve köprünün ayağına çarparak durabildiği görülüyor.

"Kamyon biraz süratliydi galiba"

Olay esnasında dükkanında olan Ercan Şahin, "İçeride oturuyorduk birden deprem oluyormuş gibi sesler duyduk, sonra kıvılcımlar çıktı. Kamyon biraz süratliydi galiba. Bir kaç tane direk devirdi. Sonradan köprü direğine çarptı. Daha sonra biz koştuk arabanın başına. Kapıyı açtık müdahale etmek istedik ama sadece arkadaşın ayaklarını görebiliyorduk. O sırada hemen ambulansı aradık. Müdahale ettiler ama maalesef çıkaramadılar. Daha sonra çekici yardımıyla çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada

Beylikdüzü, Metrobüs, Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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