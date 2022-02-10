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Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi

10.02.2022 19:32

Son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

Beyşehir Gölü'nün Hacıakif Adası'na yaz döneminde otlatılmak amacıyla bırakılan küçükbaş hayvanlar, gölün donmasıyla karşı kıyılardaki ağıllara uzun süre götürülemedi.

Kuzulama dönemi gelmesiyle hayvanlar, zor şartlar altında balıkçı tekneleriyle Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisindeki kıyıya nakledildi.

Bir oğlak da üşümemesi için soba kurulan kulübeye alınarak ısıtılmaya çalışıldı.

Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi
Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi
Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi

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Beyşehir Gölü, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle nakledildi - Son Dakika


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