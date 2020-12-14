Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
14.12.2020 23:17
Son dakika haber: Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasına karar verilmiş olup giriş ve çıkışlar saat 21.00 itibarıyla sınırlandırılmıştır."
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