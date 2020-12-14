"İlçemiz Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasına karar verilmiş olup giriş ve çıkışlar saat 21.00 itibarıyla sınırlandırılmıştır."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Bilecik 'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika: Tüm anaokulları yarından itibaren yüz yüze eğitime geçiyor