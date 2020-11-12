Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin yeni direnç noktası olarak gösterilen 16,000 dolara yaklaştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.45 artışla 15,667.05 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 9.84 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de 290.44 milyar dolara yükseldi.