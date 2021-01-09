Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı - Son Dakika

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı

09.01.2021 19:59

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı Türkiye'de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı Bodrum'u hayalet şehre dönerken, optimisci çocuklar ise denize yelken açtı.

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı

MUĞLA - Türkiye'de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı Bodrum'u hayalet şehre dönerken, optimisci çocuklar ise denize yelken açtı. Koca sahil yelkenci çocuklara kaldı.

Dünyaca ünlü Bodrum sahilleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağına Bodrum'da büyük ölçüde uyuyor. Çevre yolu haricinde ara sokaklar ve sahiller sessizliğe büründü. Yılın her mevsimi yoğun olan dünyaca ünlü Bodrum sahilleri tarihinin en sesiz günlerini yaşarken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet gösterdi.

Çocuklar spor yapmaya devam etti

Kısıtlama gününde spor yapan optimist öğrencileri denize açılarak yelken sporu yaptı. Minik öğrenciler rüzgara karşı mücadele etti. Onlarca minik sporcu denize açıldı. Yelken sporu yapan öğrenciler hem spor yaptı, hem de stres attı.

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Türkiye, Yelken, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Son Dakika: Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi Son Dakika: Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı         
20:26
e-Devlet'ten yeni hizmet! İstenmeyen mesajlar ve aramalar uygulama üstünden engellenebilecek e-Devlet'ten yeni hizmet! İstenmeyen mesajlar ve aramalar uygulama üstünden engellenebilecek         
20:09
Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'in en erken golünü attı Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'in en erken golünü attı         
19:54
Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var         
18:39
WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor         
18:10
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 21:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sahiller çocuklara kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei