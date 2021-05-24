Son dakika haberleri: Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Duman'dan orman yangını uyarısı - Son Dakika

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaşanabilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Duman, gazetecilere, müdürlük bünyesinde görevli 71 personelden 11'inin çağrı merkezinde, 60'ının itfaiye merkezinde çalıştığını, araç ve personel anlamında bölgedeki illere göre çok iyi durumda olduklarını söyledi.

Bolu Valiliği 112 Çağrı Merkezi'nde bulunan itfaiye birimine yılda ortalama 5 bin ile 5 bin 500 civarında çağrı yönlendirildiğini bildiren Duman, "Bu sayının yüzde 5'i kadar asılsız ihbar gelmekte. Geçmiş yıllara baktığımızda bu sayının azalmakta olduğunu görüyoruz. Asılsız ihbar yapanlar, ekiplerimizce Bolu Valiliğine bildirilerek hakkında işlem yapılmakta. Pandemi döneminde bu asılsız çağrılar azaldı." diye konuştu.

Duman, geçen yıllara oranla hayvan kurtarma sayılarında artış yaşandığını vurgulayarak, son 5 ay içerisinde 160'a yakın hayvan kurtarma ihbarı geldiğini belirtti.

Ekiplerin 160 yangın olayı ile 10 sıkışmalı trafik kazasına da müdahale ettiğini aktaran Duman, ormanı yangını konusunda şu uyarılarda bulundu:

"17 Mayıs itibarıyla piknik alanlarımız açıldı. Meteorolojik verilere baktığımızda hava sıcaklıkları artacak. Pikniğe gittiğimizde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği alanların dışında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması gerek. Yakılan ateşin söndürülmesini, şişe türü içeceklerin kırılmadan çöpe, geri dönüşüme atılmasını istiyoruz. Çünkü şişeler kırıldığı zaman büyüteç görevi yapıyor ve yangına neden oluyor."