Son dakika haberleri! Bursaspor'da deneyim sorunu

Transfer tahtası kapalı olduğu için altyapıdan yetişen oyuncularına yönelen TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, ilk karşılaşmada forma giyen genç futbolcuların maç deneyiminin az olması dikkat çekti.

Sezona transfer engeliyle başlayan ve henüz kadrosuna takviye yapamayan Bursaspor genç oyuncularına yöneldi. TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında altyapısından yetişen isimlere şans vererek mücadele veren Bursa ekibi, evinde Adana Demirspor karşısında ilk yarıdaki oyununu maçın geneline yansıtamayınca sezona puansız başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişen 14 genç oyuncu yer alırken, bu isimlerin 8'i ilk 11'de şans buldu.