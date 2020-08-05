Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hes Kablo Kayserispor'un Recep Mamur Tesisleri'nde dezenfekte ve ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını süresince vatandaşların daha güvenilir ve daha hijyenik ortamlarda bulunmaları için çalışan ekipler, tesislerde hem dezenfeksiyon işlemi hem de haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yaptı.

Çalışma kapsamında Kayserispor'un antrenmanlarını yaptığı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitnes salonu, soyunma odası, açık ve kapalı yüzme havuzları, malzeme odası, teknik direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alan dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.