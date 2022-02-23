Son dakika: Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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Son dakika: Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı

23.02.2022 13:34

Son dakika haber: İzmir'in Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı.

Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda "Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme" ismiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 3 terörist, feribot iskelesi ile otopark arasındaki çevre telini kesip limana ve burada demirli Ulusoy-14 gemisine sızdı.

Mürettebatı rehin alan teröristler, gemiye patlayıcı yerleştirdi.

Kaptanın gizli şekilde alarm vermesiyle harekete geçen ekipler, operasyona başladı.

Operasyonda Özel Harekat polisleri limandaki teröristleri etkisiz hale getirdi.

Sahil Güvenlik helikopteriyle gemiye inen jandarma ekibi de buradaki teröristleri etkisiz hale getirip kaptanı kurtardı.

Bomba imha uzmanları, gemi etrafına teröristlerce yerleştirilen bombaları fünye ile patlattı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla tatbikat tamamlandı.

Tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile öteki yetkililer izledi.

Tatbikata, çok sayıda kurum da destek verdi.

Son dakika: Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı yapıldı
Son dakika: Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı yapıldı
Son dakika: Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı yapıldı

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Sahil Güvenlik, Jandarma, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çeşme Limanı'nda 'terör tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Çeşme Limanı'nda "terör tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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