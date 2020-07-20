Son dakika haberleri | Çin'den İngiltere'ye Huawei ve Hong Kong tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin'den İngiltere'ye Huawei ve Hong Kong tepkisi

Son dakika habere göre Çin, İngiltere'nin, Huawei ekipmanlarını kullanmama ve Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını iptal etme kararlarına karşı olduğunu bildirdi.

Çin, İngiltere'nin, Huawei ekipmanlarını kullanmama ve Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını iptal etme kararlarına karşı olduğunu bildirdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında İngiltere'nin Huawei kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Temelsiz ve kanıtsız" biçimde bazı ülkelerin belirli şirketlerini ayrıştırmak için piyasa kurallarının ve adil rekabet ilkelerinin ihlal edilmesine karşı olduklarını belirten Vang, "Hatta ulusal güvenlik bahanesiyle yabancı şirketlere baskı kurulmasına ve iş birliklerini engellemek için suni engeller çıkarılmasına da karşıyız." ifadelerini kullandı.

Vang, bu şekilde hareket edenlerin sadece kendi çıkar ve saygınlıklarına zarar vereceğini söyledi.

İngiltere, 14 Temmuz'da Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere'nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini açıklamış, dün ise 5G şebekelerinin inşası konusunda Japonya'dan yardım istemişti.

İngiltere'ye Hong Kong konusunda "daha ileri gitmeyin" çağrısı

Sözcü Vang, İngiltere'nin Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını askıya alma kararına ilişkin ise Londra yönetiminin Hong Kong'a müdahale eden "yanlış" yorum ve eylemlerde bulunduğu, uluslararası ilişkilerin temel normlarını "ciddi" ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor. Çin, bu durumu güçlü şekilde kınadığını bildiriyor." diyen Vang, İngiltere'yi, ikili ilişkilere daha fazla zarar vermemesi için "yanlış yolda daha ileri gitmemeye" çağırdı.

İngiliz basını Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesini nedeniyle İngiltere'nin, Hong Kong ile aralarındaki suçluların iadesi anlaşmasının askıya alacağını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada Hong Kong konusunda "Çin'e ölçülü bir cevap vermeleri ve bazı konularda sert olmaları gerektiğini" kaydetmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak adlandırılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını değiştireceği ve bölgeyi Çin merkezi yönetiminin doğrudan güdümüne sokacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çin'den İngiltere'ye Huawei ve Hong Kong tepkisi - Son Dakika
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