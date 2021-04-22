Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı

22.04.2021 12:40
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı, System.String[]

Son dakika haberi... Moda perakende markası LC Waikiki, eğlence markası Disney ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

Moda perakende markası LC Waikiki, eğlence markası Disney ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Bugün kapılarını açan Disney at LC Waikiki mağazası, sevilen Disney karakterleriyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da eşlik edecek.

LC Waikiki, eğlence markası Disney ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Emaar AVM'de açılan 'Shop in Shop' konseptindeki Disney at LC Waikiki mağazası, Avrupa'nın en büyük 2'nci Disney mağazası oldu. Bugün kapılarını açan mağaza, Mickey'den Donald Duck'a, Örümcek Adam'dan Frozen karakterlerine kadar en sevilen Disney karakterlerinin lisanslı ürünlerini bir araya getiren mağaza olma özelliği taşıyor. Bebek, kız ve erkek çocuklara yönelik yüzlerce tekstil, ayakkabı ve aksesuarların yer aldığı mağazada ürünlerin özel tasarımları da dikkat çekiyor. Çocukların eğlenebileceği efektli aynalar gibi interaktif alanlar, özel tasarım giriş kapısı, sevilen Disney Channel içeriklerinin yayınlandığı ekranlar bulunan mağazada ailelerin de keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor.

"KOLEKSİYONU KISA SÜREDE FARKLI YERLERE DE TAŞIYACAĞIZ"

Proje hakkında bilgi veren LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt "Dünyada 3 kıtada 48 ülkede, 320 farklı şehirde, toplamda binden fazla mağazayla hizmet veren global bir marka olarak, uzun zamandır mağazalarımızda Disney lisanslı ürünleri tüketiciler ile buluşturuyoruz. Disney, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yaştan hayran kitlesine sahip bir marka. Yeni iş birliğimizle, Disney'in Türkiye'deki en önemli lisanslı ürün satış partneri haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta Disney için özel tasarladığımız çocuk koleksiyonlarını konsept mağazamızda satışa sunacağız. Disney koleksiyonunu kısa süre içerisinde farklı lokasyonlara da taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİSNEY LİSANSLI ÜRÜNLERİN TÜRKİYE'DEKİ İLK MAĞAZASI"

The Walt Disney Company Türkiye, İsrail ve Yunanistan Pazarlarından Sorumlu Tüketim Ürünleri Birimi Genel Müdürü Gül Disma ise konuyla ilgili olarak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Disney, her yaştan hayranı tarafından sevilen ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir marka. Disney Türkiye olarak, değerli iş ortağımız LC Waikiki ile Disney'in eğlenceli dünyasını yansıtan böylesine keyifli bir projede yer almanın mutluluğu içerisindeyiz. Disney at LC Waikiki 'Shop in shop' alanını ziyaret eden çocuk ve ailelere, iş ortağımıza özel tasarlanan Disney ürünlerimizi daha yakından keşfedebilme imkanının yanı sıra daha eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunabilmeyi hedefliyoruz. Proje sayesinde, lisanslı ürünlerimizi daha eğlenceli alanlarda ve çok daha geniş hedef kitlelerle buluşturacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Disney hayranı tüm çocuk ve aileleri alanı keşfetmeye bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı
Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı

Donald Duck, 23 Nisan, Türkiye, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çocuklara 23 Nisan müjdesi; Disney at LC Waikiki mağazası kapılarını açtı - Son Dakika


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