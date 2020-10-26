Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldık. Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.