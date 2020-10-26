Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
26.10.2020 16:11
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldık. Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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