Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

26.10.2020 16:11
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı, System.String[]

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldık. Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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