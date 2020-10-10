Son dakika haberleri! Danışmanlık anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitimler sürüyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek olan dalış eğitimleri verdiği kaydedildi. - ANKARA