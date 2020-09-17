DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırma planı - Son Dakika

DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırma planı

Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu öne sürülerek yakalanıp tutuklanan Mahmut Özden'nin Irak ve Suriye'den aldığı talimatla Türkiye'de uyuyan hücrelerle yeni bir yapılanmaya girdiği, esir olan DEAŞ'lıların serbest bırakılması için hakim, savcı ve turist...

DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırma planı, System.String[]

Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu öne sürülerek yakalanıp tutuklanan Mahmut Özden'nin Irak ve Suriye'den aldığı talimatla Türkiye'de uyuyan hücrelerle yeni bir yapılanmaya girdiği, esir olan DEAŞ'lıların serbest bırakılması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırmayı planladığı öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Terör örgütünün sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye'den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. Bu zanlılar da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın planladığı eylemlerin arka planındaki amaç ise şifreli mesajların çözümlenmesiyle deşifre edildi. DEAŞ'ın uyuyan hücrelerden oluşturmayı planladığı 12-15 kişilik eylem gruplarının kırsal alanlara gömdüğü silah ve mühimmatlarla hakim ve savcıları kaçırarak Irak ve Suriye'de esir tutulan DEAŞ'lı teröristleri kurtarmak istediği öne sürüldü. Teröristlerin hakim ve savcıları hedef seçmesinin nedeninin ise "Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı kurtarırlar" dedikleri öne sürüldü. Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye gelen turist kafilesini de kaçırmayı planlayarak bunu da DEAŞ'lı teröristlerin kurtarılması için planladıkları öne sürüldü. Ayrıca Özden'in bütün DEAŞ'lı teröristlere bulundukları yerlerde kantonlar ilan edip vatandaşlara baskı yapılması talimatı verdiği, bu nedenle kendilerine göre dinsiz gördükleri şahıslara baskı yapmaya başladıkları da öğrenildi. Bir ilde dinsiz olarak gördükleri bir şahsın kulağını kestikleri de tespit edildi. İstanbul'da keşif yaparken görüntülenen ve LGBT'lilere saldıracağı ortaya çıkan zanlının da talimatı yakalanmadan bir süre önce İstanbul'a giden Mahmut Özden'den aldığı, LGBT'lileri de dinsiz gördükleri için saldırı planladıkları öğrenildi.

(Fatih Keçe/İHA)

turist, Savcı, Hakim, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırma planı - Son Dakika

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