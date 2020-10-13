Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı

13.10.2020 00:00
Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, deniz kıyısında tekneye bağlanmış bir köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, deniz kıyısında tekneye bağlanmış bir köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, "Vicdansızlar, işkence yapmak için köpeği deniz içerisinde tekneye bağlamışlar. Duyunca hemen sahile gidip, boğazındaki tasmayı kesip, kurtardık" dedi.

Olay, dün gece, Karamürsel Ankara Evleri Mevki Elit Sitesi önünde, deniz kenarında meydana geldi. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz içerisinde tasmasından tekneye bağlanmış bir köpek gördü. Vatandaşlar durumu Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek'e bildirdi. Sahile gelen Pek, köpeği, tasmasını keserek, kurtardı.

HAYVANA EZİYETTEN İHBARDA BULUNDUK

Yaşanan olayın hayvana eziyet olduğunu söyleyen Pek, "Sahilde yürüyüş yapan bir grup tekneye deniz içinde bağlanmış köpeği görünce beni aradılar. Hemen sahile indim. Köpeğin tasmasını kesip, kurtardık. Sağlık durumu iyi göründüğü için serbest bıraktık. Sahipli mi, sahipsiz mi bilemiyorum. Bu, hayvana eziyettir. Hemen durumu HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) birimine ihbar ettik. Umarım kamera ve MOBESE kayıtlarından bu işkenceyi yapanları bulunup, cezalandırılır. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.


- Kocaeli
Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı
Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı

Hayvan Hakları, Karamürsel, Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Denizde tekneye bağlanmış halde bulunan köpek kurtarıldı - Son Dakika

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