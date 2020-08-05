Son dakika haberleri! Derik'te elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin ili Dikmen-1 Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafınca röle değişim çalışmaları nedeniyle F9 Haramitepe fiderinde 7 Ağustos Cuma günü 10: 00-12: 00 saatleri arası, F10 Köseveli fiderinde 7 Ağustos Cuma günü 13: 00-14: 30 saatleri arasında ve F16 Denktaş fiderinde ise 7 Ağustos Cuma günü 14: 30-16: 00 saatleri arasında personelin can ve mal güvenliği açısından elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada elektrik kesintisinden etkilenecek mahallelere ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"07 Ağustos Cuma günü 10: 00-12: 00 saatleri arasında, F9 Haramitepe fiderine bağlı; Atlı, Kanatlı, Kovalı, Kutluca mahalleleri, 07 Ağustos Cuma günü 13: 00-14: 30 saatleri arasında, F10 Köseveli fiderine bağlı; Köseveli mahallesi ve 07 Ağustos Cuma günü 14: 30-16: 00 saatleri arasında, F16 Denktaş fiderine bağlı; Adak, Ahmetli, Alibey, Denktaş, Doğancı mahalelerinde elektrik kesinti gerçekleştirilecek."