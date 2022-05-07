Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

07.05.2022 23:23
Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli arası karayolunun Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Ereğli'ye mal getiren N.Ç. (45) idaresindeki 54 E 9927 plakalı kamyon sürücüsü Zonguldak'a dönmek için yola çıktı. N.Ç. Soğanlı rampası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Çarpmanın şiddeti ile araçtan fırlayan N.Ç. devrilen kamyonun altında kaldı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. N.Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza yapan kamyon çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü Son dakika haberi: Zonguldak'ta devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü Son dakika haber: Kontrolden çıkarak devrilen 'patpat'ın sürücüsü öldü Son dakika haber: Kontrolden çıkarak devrilen 'patpat'ın sürücüsü öldü

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:58 Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 23:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement