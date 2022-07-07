Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara böyle yansıdı

07.07.2022 11:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara böyle yansıdı Balkesir'de bir kavşakta otomobilin ve motorun karıştığı kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara böyle yansıdı

BALIKESİR - Balkesir'de bir kavşakta otomobilin ve motorun karıştığı kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şükrü G. idaresindeki 10 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Eren E. arasında yaşandı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada otomobilin motosiklete çarpma anı yürekleri de ağza getirdi. Motosiklet sürücüsü Eren E. çarpışmanın şiddeti ile arabanın üstünden yere düşerken, olay yerine de çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Eren E. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsünün kask takmasının bir faciayı da önlediği görüldü.

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Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara yansıdı Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara yansıdı Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor
Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin yol açtığı kaza kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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