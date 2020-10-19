Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri' açıklaması
19.10.2020 18:45
Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gine Cumhuriyeti'nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
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