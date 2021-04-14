Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu

14.04.2021 13:53
Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 590. gününe girdi.

Aileler, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle cep telefonuyla görüntülü görüştü. Görüşmede, karşılıklı destek açıklamasında bulunan aileler, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için eylemde yer alan Hayriye Akyüz, diğer ailelerle birlikte doğru adreste olduklarını ve gençlerin HDP tarafından götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine çağrıda bulunan Akyüz, "Rica ediyorum kardeşim eve dön. Biz senden vazgeçmedik, sen de bizden vazgeçme. Gittiğin yol, yol değil. Oralar iyi bir yer olsaydı, kendi çocukları yerine sizleri göndermezlerdi. Orası ne ilim ne de bilim yolu, orası sadece ölüm yolu." diye konuştu.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Gökçe için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de 590 gündür eylemlerini sürdürdüklerini aktararak, oğlunu HDP'nin götürdüğünü ve evladını HDP'den istediğini kaydetti.

Oğluna seslenen Gökçe, "Oğlum, gel teslim ol. Sen gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu - Son Dakika


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