Son dakika haberleri... Diyarbakır'da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

Teröristlerden 2'sinin hastanede çalıştığı, 1'inin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Teröristlerden 2'sininhastanede çalıştığı, 1'inin ise KHK ile memurluktan ihraç edildiği belirlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz yıllarda KOD isimleri alarak terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan, Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimlerini ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan Avjin kod adlı A.Y., Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan, Kaleşnikof ile tabanca eğitimlerini ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan Hermeşim kod adlı İ.A., Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimlerini ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur iken 1 Ekim 2020 günü KHK ile ihraç edilen Azad Amed kod adlı M.K., sabotaj ve silah ile oto alarmı, zamanlayıcı eğitimlerini ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan Ali kod adlı V.S. ve Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimlerini ve ideolojik, gençlik eğitimi ve askeri eğitim derslerini alan Bawer kod adlı O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristler A.Y., İ.A., M.K., V.S. ve O.S. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli makamlara sevk edildi.