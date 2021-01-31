Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftasonunu evlerinde geçiren vatandaşlara "Küçede sanat var" etkinliği ile moral vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara moral vermek için her haftasonu kentin farklı bir noktasında düzenlenen "Küçede sanat var" konserlerinin Bağlar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi'nde de yapıldığı bildirildi.

Konservatuvar sanatçılarının Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirdiği, folklor, bando gösterisi sunulan, dengbej dinletisi yapılan etkinlik ile vatandaşlara moral verildiği ifade edilen açıklamada, "Zorlu pandemi sürecinde vatandaşların, kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum kalmaması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği 'Küçede sanat var' etkinliği her hafta kentin farklı bir noktasında vatandaşlara canlı müzik dinletisiyle moral vermeye devam edecek." denildi.