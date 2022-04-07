Son dakika haberleri | Diyarbakır'da terör suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da terör suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

07.04.2022 14:57
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da terör suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Hazro ilçesinde yapılan operasyonla hakkında "PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır, Hazro, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır'da terör suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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