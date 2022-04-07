Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Hazro ilçesinde yapılan operasyonla hakkında "PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.