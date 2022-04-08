Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

08.04.2022 10:06
Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Mervan Yalçın (42), tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye, 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmış, saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Mahabad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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