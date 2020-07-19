Son dakika haberleri: Doğa etkinliklerine kayıtlar başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Doğa etkinliklerine kayıtlar başlıyor

Son dakika haberlerine göre Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinlikleri için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinlikleri için kayıtlar başlıyor.

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Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yoga, gökyüzü gözlem, doğa ve gece yürüyüşü temalı kampçılık etkinlikleri düzenleniyor. Doğada yaşamı desteklemek, tanıtmak ve bir spor faaliyeti olması amacıyla; 7-8 Ağustos'ta kampçılık ve gece yürüyüşü, 12 Ağustos'ta kampçılık ve gökyüzü gözlem, 21-22 Ağustos'ta kampçılık ve yoga, 28-29 Ağustos'ta da kampçılık ve doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirilecek.


Kayıtlar 20 Temmuz'da başlıyor


Sarıcakaya yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Kozlu Bahçe'de düzenlenecek etkinlikler için kayıtlar ise 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler eşliğinde düzenlenecek etkinliklere, 18 yaşını doldurmuş bireyler ve aileleri yanında olması şartıyla 18 yaş altı çocuklar katılabilecek. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Doğa etkinliklerine kayıtlar başlıyor - Son Dakika
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