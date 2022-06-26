Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama

26.06.2022 12:53
Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki araçta yapılan aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki araçta yapılan aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan şüpheliler F.D. (26), K.G. (23), M.C.B (22) ve K.N (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika

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