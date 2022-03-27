Son dakika haberleri: Elazığ'da yaşlı adam üzüm bağında ölü bulundu - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşlı bir kişi, üzüm bağında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Naldöken Köyü Sarıyer Mezrasında yaşayan Abdullah Çelik (85), budama yapmak için evlerinin yakınındaki üzüm bağına gitti.
Uzun süre Çelik'ten haber alamayan yakınları, gittikleri bağda yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çelik'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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