Son dakika haberleri... Emniyet Müdürü Onar, Sındırgı'da - Son Dakika

Balıkesir İl Emniyet müdürü Hasan Onar Sındırgı İlçe ziyareti gerçekleştirdi. Müdür Onar Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Sındırgı İlçe Emniyet müdürlüğü binasında Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen tadilat çalışmalarını inceleyen Onar emniyet personeli ile bir araya geldi. İlçe Emniyet müdürü Tahir Demir ise ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü incelemesi sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ile bir araya gelen Balıkesir İl Emniyet müdürü Hasan Onar yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. - BALIKESİR