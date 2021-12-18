Tahliye edilen maden ocağında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Tahliye edilen maden ocağında çalışmalar sürüyor

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası kısmi göçükte 22 işçi hafif şekilde yaralandı. Can kaybının olmadığı olayda maden ocağı tümüyle tahliye edilirken, yaralıların bölge hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Maden ocağı tahliye edildi

Adrese gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 22 işçi, adreste hazır şekilde beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ardından ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

Bakan Dönmez: "22 madencimiz hafif yaralı"

Kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçük hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı" dedi.

Vali Köşger: "Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise Kınık ilçesinde meydana gelen kısmi maden göçüğüne ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup, göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

Maden ocağının bulunduğu noktada yetkililerce geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarının sürdürüyor.

Öte yandan, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının maden ocağından meydana gelen göçük ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.