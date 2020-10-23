Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi

23.10.2020 18:03
Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde OSB'ne yatırım yapacak olan 10 firmaya törenle yer tahsisi yapıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde OSB'ne yatırım yapacak olan 10 firmaya törenle yer tahsisi yapıldı.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan yatırımlar için Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasında imza töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni yatırımların ilçeye istihdam sağlayacağını kaydetti. İlçedeki bu yatırımın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Başkan Karagöl, belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "İlçemizde 33 tane tuğla fabrikasının olduğu dönemlerde iş yapan, Erbaa'ya yatırım yapan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün OSB'nin bu kadar dolu, bu kadar canlı olmasının, Erbaa'da sanayi kültürünün oturmasında onların büyük emekleri var. Bugün burada 10 tane imza atılacak. Bu da demek oluyor ki Erbaa'da yine istihdam sağlanacak" diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından yatırımcılar plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - TOKAT

Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi
Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi
Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi

Yatırım, Erbaa, Tokat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı         
16:22
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Erbaa OSB'de 10 fabrikaya yer tahsisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei