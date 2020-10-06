Son dakika haberleri! Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye, yaralı sayısı ise 141'e yükseldi. Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.

Azerbaycan, Ermenistan, Sivil, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:07 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun?

Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık

Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı

Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı

Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu

Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor

Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda

Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek