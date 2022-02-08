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Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 21:54
Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Yanlızbağ beldesinde ikamet eden Temel S. (72) ve eşi Esengül S. (70), aniden rahatsızlanmaları üzerine telefonla komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşuları evde ağır bir koku olduğunu fark edince çifti dışarı çıkardı. Komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, çifti Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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