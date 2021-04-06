Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

06.04.2021 13:21
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı, System.String[]

Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 112 ambulans şoförü ve 4 çocuk babası Sami Öztürk (56), geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla babası İbrahim Öztürk'ü (95) ile eşi Ayşe Öztürk'ü (54) koronavirüsten kaybetti.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 112 ambulans şoförü ve 4 çocuk babası Sami Öztürk (56), geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla babası İbrahim Öztürk'ü (95) ile eşi Ayşe Öztürk'ü (54) koronavirüsten kaybetti. Öztürk "İnsanlar dikkat etsin, benim canım yandı başkalarının canları gitmesin" dedi.

Emet ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde ambulans şoförü olarak çalışan Sami Öztürk'ün geçen yıl ekim ayında 10 gün arayla koronavirüse yakalanan babası İbrahim (95) ve eşi Ayşe Öztürk'ü hayatını kaybetti. Birçok kişinin hastalığı ciddiye almamasının ve sağlık çalışanlarına hastalıklı gibi davranılmasına üzüldüğünü ifade eden Öztürk "36 yıldır sağlık camiasının içerisindeyim. 112 çalışanıyım, birçok birimde çalışmama rağmen son 15 yıldır 112 çalışanıyım. Bu süre zarfı içerisinde birçok vaka ile karşılaştım. Bu salgın çıktıktan sonra yüzlerce hasta taşıdım" dedi.

'BABAM VİRÜSÜ PARKTA KAPTI'Hastalıkla mücadelede ailesine koronavirüs bulaştırmamak için çok dikkatli davrandığını ancak hayatını kaybeden babasına hava almak için çıktığı parkta koronavirüs bulaştığını anlatan Öztürk, şunları söyledi: "Çok dikkat ettik evime hastalık götürmeyeyim diye evde eşim var, babam, çocuklarım var diye. Ama virüsü buradan götürmedim evime. Lakin babam evin karşısında park var, ihtiyar adam hava almaya gidiyor ve oradan buldu. Bizler sağlık çalışanları olarak çok dikkat etmemize rağmen dışarıdan geldi. Neticede benim babam ve eşim 10 gün içerisinde kronik rahatsızlıkları neticesinde vefat etti. Daha önce de ben sosyal medyada herkesi uyarmaya çalıştım. Buna rağmen günde 30-50 vaka taşıdık. Nöbetten çarşıya çıktığım zaman hastane çalışanlarından arkadaşlar öcü gibi korkuyorlar. Diz dize oturuyorlar çay, kahve muhabbet şahane hastane çalışanını gördükleri zaman hemen maskelerini yukarı çekiyorlar. Biz tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Biz hastalığın içinde durduğumuz için çizmemizi, tulumumuzu, eldivenimizi maskemizi giyiyoruz. Ama çarşıdaki vatandaş bizi hasta taşıdığımız için hastalıklı olarak görüyor. Bu da beni şahsen yaralıyor."

BabaSI ve eşini kaybetmenin büyük acısını yaşadığını ifade eden Öztürk uyarılarda bulunarak, "Herkesin koronavirüsü ciddiye alarak tedbirlere uyması gerekiyor. İnsanlar dikkat etsin benim canım yandı, başkalarının canları gitmesin" şeklinde konuştu.


- Tahya
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı
Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

İbrahim Öztürk, Ayşe Öztürk, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı - Son Dakika


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