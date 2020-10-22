Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü

22.10.2020 12:56
Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ORDU'nun Ünye ilçesinde, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hasan Oğuz (47), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hasan Oğuz (47), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıyla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla Hasan Oğuz'un eşi Ayten Oğuz (39) ile arkadaşı Hatice Sarı (27), silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gündoğar Demirci ve 3 kişi tutuklanmıştı.

Olay, 6 Ekim'de, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Hasan Oğuz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açıldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Oğuz'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz'un vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Hasan Oğuz, bu sabah hayatını kaybetti.

EŞİ, SALDIRIYI DÜZENLEYEN VE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Hasan Oğuz'un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı. Ayten Oğuz'un, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan Oğuz'u silahla yaraladığı belirlenen Gündoğar Demirci'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğar Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü

Hatice Çarpar, Silah, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor         
12:11
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei