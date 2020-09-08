Son dakika haberleri | Eski hükümlü doğduğu topraklarda yeniden hayata başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eski hükümlü doğduğu topraklarda yeniden hayata başladı

Bir son dakika haberine göre Cezaevinden çıktıktan sonra Tarım Müdürlüğünün destekleri ile sera kuran Veysel Mısır, sebze ve meyve yetiştirerek yaşamını sürdürüyor.

Son dakika haberleri | Eski hükümlü doğduğu topraklarda yeniden hayata başladı, System.String[]

Cezaevinden çıktıktan sonra Tarım Müdürlüğünün destekleri ile sera kuran Veysel Mısır, sebze ve meyve yetiştirerek yaşamını sürdürüyor.

Veysel Mısır 60 yaşında. Eski bir hükümlü. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Erzurum Palandöken İlçesi Şehitler (Laz Komu) Mahallesi'nde ikamet ediyor. Veysel Mısır hüküm giydiği tarihler içerisinde annesini, akrabalarını yakınlarını kaybetti. Cezaevinden çıktıktan sonra doğduğu topraklara Şehitler Mahallesine gelerek burada yaşamaya başladı. Mahallede tanıyan çok olmadığı için ilk zamanlarda güçlükler yaşadı.

Şehitler Mahallesinde kendine ait bir ev olmadığı için Palandöken Kaymakamlığı kendisine konteyner tahsis etti.

Erzurum Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri köye gittiklerinde Veysel Mısır ile karşılaştı. Veysel Mısır'a Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bin adet çilek fidesi verdi. Çileklerin ekimi yapılması için gerekli olan Malç verildi.

Gerekli yardımı alan Veysel Mısır, kendine ait arazide 500 metrekarelik alanında fasulye ekimi, mısır ekimi, çilek ekimine başladı.

Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı teknikerler olsun, işçi personel olsun, Mayıs ve Haziran aylarında köye giderek gereken yardımı yaparak toprağı ekilir hale getirdiler. Veysel Mısır'la birlikte çilek malalarının hazırlanması, fasulye fidelerinin dikimi, sulanması, gübrelenmesini ortaklaşa yaptılar. Bahar ayının gelmesiyle birlikte fasulyeler ve çilekler gerekli olgunluğa gelerek satışa sunulmaya hazırlandı.

Cezasını bitirip köye geldiğinde kimsesi olmayan Veysel Mısır önceleri Vakıflardan yardım alarak geçimini sağlayan bir vatandaş iken şimdi kendi tarlasını ekip biçen, kimseden yardım almadan kendi geçimini sağlayan sade bir vatandaş duruma geldi.

Palandöken İlçe Tarım Müdürü Metin Yiğit, "Erzurum Palandöken İlçesi Şehitler Mahallesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz mahallede Veysel Mısır adında 60 yaşlarında bir vatandaşımız uzun yıllar ceza evinde yattıktan sonra cezasını tamamlayarak tahliye olur, şu anda ikamet ettiği köyüne gelerek yerleşir ve kendi hayatını yaşamaya başlar. Ceza evinde uzun yıllar kaldığı için bulunduğu köyde yakın akrabaları yok, yaşlanmış, yapacak bir işi de olmadığı için Palandöken Kaymakamlığı Sosyal Yardım aracılığı ile Veysel Mısır'a barınması, yemesi içmesi için gereken yardımlar yapılır. Palandöken Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri sürekli sahada oldukları için köye gittiklerinde Veysel Mısır isimli vatandaşla tanışma imkanı bulurlar. Kendisi ile sohbet edildi, neler yaşadığı, nasıl bir hayat hikayesi olduğunu öğrendik. Tarım İlçe Müdürlüğü olarak ne gibi yardımda bulunalım diye fikir alış-verişinde bulunduk. Sahada çalışan ekiplerimiz büyük bir emek vererek gereken yardımı yaptılar. Veysel Mısır için bir tarla ayarlandı ve onu işler hale getirdik. Vatandaşa bin adet frigo çileği verdik. Malç naylonu temin ettik. Bu bölgeye ait 500 metrekarelik alanda Hınıs fasulyesi dikimini yaptık. Önceleri vakıftan yardım alarak geçimini sağlayan bir vatandaştan kendi ektikleri ile üretim yapan vatandaş haline geldi. Topladığı fasulye, çilek, mısırları satarak kendi geçimini sağlıyor. Veysel Mısır ilk geldiğinde sakat durumda olan, hayata küsmüş durumda iken şimdi sağlıklı ve huzurlu bir yaşam süren sade vatandaş haline geldi. Biz de mutluyuz ki hayata küsen bir vatandaşımızı böyle bir hayata döndürdük. Rakımdan dolayı ekilen çileğin rengi ve tat oranı farklıdır" dedi.

Eski Hükümlü Veysel Mısır ise, "Uzun yıllar cezaevinde tutuklu olarak kaldım. Yıllar önce terk etmek zorunda kaldığım köyüme geldiğimde her şeyimiz bitmişti. Ahırım yıkılmıştı. Evim yıkılmıştı. Beni duyan Kaymakamlık sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Köyüme geldim, hayata tekrar yeniden başladım bahçemi ektim, ahırımı yaptım, bana ev verdiler. Yıllar önce rahatsızdım, köyüme gelip kendimi işe verince huzurum arttı, kendime geldim. Eğer yapansan Toprak Anne sana bakar. Kafam rahat, huzurum var. Ne diyeyim sözde görüyorsunuz ki yapılanlar ortada. Bende tekrar hayata kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Toprak anne bizlere ekmek veriyor daha ne isteyeyim" diye konuştu.

Hayata tekrar başlayan, hayatta kendinden başka kimsesi olmayan Veysel Mısır, hiçbir zaman hayata küsmedi. Mısır, "Bir gün hayatın ve güneşin bana da doğacağını biliyordum ve o hayatı köyümde buldum. En azından beni besleyen bir toprak annem var, o da bana yeter" diye konuştu. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | Eski hükümlü doğduğu topraklarda yeniden hayata başladı - Son Dakika

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