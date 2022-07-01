Sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti ayrıca olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle Tekin'e 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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