Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada bir kişi tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili gözaltına aldığı bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga anı yer alıyor.