Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

04.03.2022 16:17

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada bir kişi tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili gözaltına aldığı bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga anı yer alıyor.

Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Husumetli oldukları kişileri gece saatlerinde pusu kurdular! Kanlı çatışma anı kamerada Husumetli oldukları kişileri gece saatlerinde pusu kurdular! Kanlı çatışma anı kamerada Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor! Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!

İsmet İnönü, Eskişehir, Tepebaşı, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eskişehir'de çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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