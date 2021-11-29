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Fatih'te seyir halindeki araçta yangın - Son Dakika

Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

29.11.2021 13:27

Fatih'te seyir halindeki araçta yangın Fatih'te seyir halindeki resmi plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı.

Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

İSTANBUL - Fatih'te seyir halindeki resmi plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün güçlükle durdurabildiği araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 11: 30 sıralarında Fatih Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 34 PB 550 plakalı otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürüsünün dumanları fark etmesi üzerine aracını güçlükle durdurarak otomobilden inerek uzaklaştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araç tamamen söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan sahil yolu Eminönü istikameti, aracın söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Fatih'te seyir halindeki araçta yangın
Fatih'te seyir halindeki araçta yangın
Fatih'te seyir halindeki araçta yangın
Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

İtfaiye, Tragger, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te seyir halindeki araçta yangın - Son Dakika


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