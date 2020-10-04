Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.
Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı - Son Dakika Spor
Son Dakika Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı