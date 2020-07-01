Son dakika haberleri: Fenerbahçe: "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy hakkında 250 bin TL...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe: "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy hakkında 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:00 Kaynak: İHA
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