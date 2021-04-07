Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig

07.04.2021 19:59
Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Stat: AntalyaHakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, PodolskiDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın,...

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Podolski

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Boyd, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 1 ve 36 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Fredy (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalyaspor Kulübü, Antalya Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Maç öncesi AA'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan kutlama pankartı stada asıldı.

Doğukan Sinik, Özgür Yankaya, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı! Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!         
21:03
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı         
20:05
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış         
16:35
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 21:09:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei