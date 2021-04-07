Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Podolski

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Boyd, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 1 ve 36 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Fredy (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalyaspor Kulübü, Antalya Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Maç öncesi AA'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan kutlama pankartı stada asıldı.